Двое жителей Карелии попались на краже пластиковых окон из расселенного дома

Двое жителей Кондопожского района Карелии решили украсть окна из аварийного дома, но их застали бывшие владельцы жилья.

Кондопожский горсуд признал виновными в краже 29-летнего и 34-летнего жителей города бумажников.



В суде установили, что осенью прошлого года они пришли к дому, который ранее признали аварийным и расселили. Ранее мужчины решили украсть из одной квартиры два пластиковых оконных блока, для чего заранее приготовили нужные инструменты.



Но на месте преступления их застали бывшие владельцы жилья, поэтому злоумышленники предпочли убежать.



Суд учел все осбтоятельства и приговорил их к условным срокам. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.



Приговор вступил в законную силу.