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Лжемебельщик оставил двух жителей Карелии без кроватей

Новости. Общество
10:04, 14 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Мошенник-рецидивист обманул двух жителей Карелии, прикинувшись в интернете коммерсантом-мебельщиком, сообщили в МВД Карелии.

Одним из потерпевших стал 40-летний житель поселка Новая Вилга. Мужчина рассказал полицейским, что в социальных сетях увидел объявление, в котором предлагались услуги мебельщика. Реклама гласила, что якобы местный индивидуальный предприниматель готов выполнить любой каприз клиента в короткие сроки и недорого. Селянину нужна была кровать, он отправил заявку, затем оговорил все детали своего заказа и внёс предоплату – 13 тыс. рублей. После этого псевдопредприниматель на связь выходить перестал.

В подобной ситуации оказалась и ещё одна жительница Прионежья. Она также нашла объявление на просторах интернета и решила заказать у мебельщика детскую кроватку. Внесла предоплату – 3 тыс. рублей. Однако осталось ни с чем.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 34-летнего судимого иногородца. Полицейские выяснили, что в Карелию он приехал из другого региона. И чтобы не устраиваться на работу, стал добывать средства на личные нужды преступным путём.

Мужчина сознался в содеянном. По указанным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигурант дела проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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