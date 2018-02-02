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Новости. Криминал
18:40, 02 Февраля 2018

Двое жителей Карелии убили человека, задолжавшего им денег

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В Муезерском районе перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в причинении смерти своему знакомому, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 3 апреля 2017 года пьяные 34-летний и 33-летний жители Муезерского района пришли к своему знакомому, чтобы получить долг и купить спиртное. Однако разговор не состоялся. Мужчины в ходе конфликта избили должника.

Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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циник
2018-02-02 19:05:48
Нормально все. Святые 90-е возвращаются. В те времена дохрена у кого разговоры не состоялись.
кир
2018-02-02 18:42:31
Смерть за смерть. У дикарей всё должно быть по понятиям.
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