Двое жителей Карелии убили человека, задолжавшего им денег

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В Муезерском районе перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в причинении смерти своему знакомому, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 3 апреля 2017 года пьяные 34-летний и 33-летний жители Муезерского района пришли к своему знакомому, чтобы получить долг и купить спиртное. Однако разговор не состоялся. Мужчины в ходе конфликта избили должника.
Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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