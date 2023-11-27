Двоих петрозаводчан отправили в колонию за наркотики и стрельбу по окнам Burger King

Суд вынес приговор по делу о хулигантстве в отношении двоих горожан, один из которых - несовершеннолетний.

Прокуратура республики поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Петрозаводска, один из которых – несовершеннолетний.



Их обвинили в хулигантстве, кроме того, одного из злоумышленников - в покушении на наркоторговлю.

Установлено, что в сентябре 2022 года оба находились в кафе Burger King в Петрозаводске, где конфликтовали с посетителями и кассиром. В ответ на замечания молодые люди вышли на улицу, достали пневматические пистолеты, направили их в сторону кассира и по очереди выстрелили в окно ресторана. Затем петрозаводчане вновь зашли внутрь, забрали заказ и скрылись.

Кроме того, один из них в августе того же года, оборудовал с целью продажи тайник с наркотиком весом 1,767 грамма. Зелье позже изъяли сотрудники полиции.

Суд назначил несовершеннолетнему 4 года 10 дней в воспитательной колонии, второго подсудимого приговорили к 4,5 года в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Карелии.