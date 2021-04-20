Двоих жителей Карелии арестовали за призывы к несанкционированному митингу в поддержку Навального

В Карелии задержаны 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального, сообщили в правоохранительных органах.

В среду, 21 апреля, Петрозаводский городской суд рассмотрел административный материал и вынес решение по одному из правонарушителей о назначении административного ареста на 7 суток.

Также горсудом были рассмотрены административные материалы еще по одному задержанному и вынесено решение о назначении ареста на 1 сутки.

Напомним, что 20 апреля были задержаны 9 активистов, которые призывали к несанкционированному митингу в поддержку Навального. Одному из правонарушителей Прионежский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что заявку на проведение акции в Петрозаводске, которую рекламировали попавшие под административные дела жители Карелии, подавал человек, проживающий в Москве.