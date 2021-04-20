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Двоих жителей Карелии арестовали за призывы к несанкционированному митингу в поддержку Навального

Новости. Общество
13:50, 21 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В Карелии задержаны 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального, сообщили в правоохранительных органах.

В среду, 21 апреля, Петрозаводский городской суд рассмотрел административный материал и вынес решение по одному из правонарушителей о назначении административного ареста на 7 суток.

Также горсудом были рассмотрены административные материалы еще по одному задержанному и вынесено решение о назначении ареста на 1 сутки.

Напомним, что 20 апреля были задержаны 9 активистов, которые призывали к несанкционированному митингу в поддержку Навального. Одному из правонарушителей Прионежский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что заявку на проведение акции в Петрозаводске, которую рекламировали попавшие под административные дела жители Карелии, подавал человек, проживающий в Москве.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-21 14:52:38
Вот такая у нас демократия и свобода слова, однако.
udo
2021-04-21 14:32:01
Николашка второй смуту допустил и чем кончил? Пресекать незаконные митинги в полудикой стране надо жестко.
Никита
2021-04-21 14:23:25
А ведь не пройдёт и года . эти люди будут примером для подражания и примером гражданской позиции .
врунофф
2021-04-21 14:12:44
Це смачно :) Урбанист успел спрятаться ?
Любознательный
2021-04-21 14:03:11
Не понял! Какие митинги и где были? И за такую ерунду 7 суток!?! Ужасно!
Гость
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