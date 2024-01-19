Двор в Петрозаводске во время борьбы со снегом засыпали окончательно

Петрозаводчане пожаловались на странную уборку возле дома.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото последствий уборки снега возле дома по улице Маршала Мерецкова.

На фото видно, что стоянка автомобилей почищена лишь частично. При этом полностью засыпан снегом проход возле дома.

В результате горожанка задалась вопросом: чем думали те, кто чистил территорию от снега.