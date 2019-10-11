Дворник попрыгал на дереве и помог ему сбросить листву (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге дворник залез на дерево и тряс ветки, чтобы листья быстрее опали.

Очевидцы сняли его работу на видео. Ролик опубликован в одной из местных групп во "ВКонтакте", пишет Lenta.ru.

На появившихся в сети кадрах видно, как мужчина трясет ветки ногой и сбивает листья палкой, а его коллега стоит внизу и собирает их граблями.

"Это они еще не надумали пух с одуванчиков запылесосивать", – написала в комментариях к записи пользовательница соцсети.