Дворник попрыгал на дереве и помог ему сбросить листву (ВИДЕО)

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В Санкт-Петербурге дворник залез на дерево и тряс ветки, чтобы листья быстрее опали.
Очевидцы сняли его работу на видео. Ролик опубликован в одной из местных групп во "ВКонтакте", пишет Lenta.ru.
На появившихся в сети кадрах видно, как мужчина трясет ветки ногой и сбивает листья палкой, а его коллега стоит внизу и собирает их граблями.
"Это они еще не надумали пух с одуванчиков запылесосивать", – написала в комментариях к записи пользовательница соцсети.
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