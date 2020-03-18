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Дворы Петрозаводска отремонтируют на 140 млн рублей

Новости. Общество
09:46, 19 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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В 2020 году в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Петрозаводске будет благоустроена 71 дворовая территория, сообщили в администрации Петрозаводска.

В настоящее время управляющие организации согласовывают сметы в МКУ "Служба заказчика". После этого будут заключены соглашения (договоры) о предоставлении из бюджета субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость всех работ составит 140 млн рублей.

В мэрии напомнили, что Петрозаводск активно участвует в реализации федерального проекта в части благоустройства дворовых территорий с 2017 года. Всего за истекший период реализовано 129 проектов, благоустроены дворовые территории 157 многоквартирных домов на общую сумму 172,7 млн рублей.

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