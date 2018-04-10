Дворы петрозаводских школ находятся в неудовлетворительном состоянии

Парфенчиков лично проверил качество уборки рядом с учебными заведениями.

Утром 10 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков проверил качество уборки территорий учебных заведений Петрозаводска. Практически везде состояние дворов вызвало нарекания со стороны руководителя региона.

Из пяти школ города, в которых побывал Парфенчиков, в порядок приведены только территории Университетского лицея и средней школы № 42. Как отметил глава республики, видно, что уборка здесь осуществлялась регулярно. Остальные дворы – школ № 5, № 29 и Ломоносовской гимназии – находятся в неудовлетворительном состоянии, и вызвали массу замечаний.

- Дворники здесь работают на полторы ставки, иногда в штате их больше одного, а вид у территорий запущенный. Никакие уверения руководства в регулярной уборке на меня не действуют, – я не понаслышке знаю, как она должна производиться, – я работал дворником в студенческие годы, - написал глава республики на своей страничке ВКонтакте. - Удручающее впечатление производят территории техникумов и их общежитий, усыпанные окурками. А ведь здесь воспитываются специалисты, которым мы доверим городское хозяйство. Дал поручение организовать в каждом общежитии стенды с наглядной агитацией о вреде курения. Прошу всех взрослых: никогда не проходите мимо курящих детей и подростков, – нередко спокойные слова постороннего влияют на них сильнее, чем слова родителей. Не будьте равнодушными, но и не будьте грубыми, – чужих детей не бывает!

Глава Карелии настоятельно рекомендовал всем руководителям учреждений образования организовать мероприятия по уборке дворов, своевременно и качественно приводить их в порядок и содержать в чистоте.