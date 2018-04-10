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Новости. Общество
13:14, 10 Апреля 2018

Дворы петрозаводских школ находятся в неудовлетворительном состоянии

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Парфенчиков лично проверил качество уборки рядом с учебными заведениями.

Утром 10 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков проверил качество уборки территорий учебных заведений Петрозаводска. Практически везде состояние дворов вызвало нарекания со стороны руководителя региона.

Из пяти школ города, в которых побывал Парфенчиков, в порядок приведены только территории Университетского лицея и средней школы № 42. Как отметил глава республики, видно, что уборка здесь осуществлялась регулярно. Остальные дворы – школ № 5, № 29 и Ломоносовской гимназии – находятся в неудовлетворительном состоянии, и вызвали массу замечаний. 

- Дворники здесь работают на полторы ставки, иногда в штате их больше одного, а вид у территорий запущенный. Никакие уверения руководства в регулярной уборке на меня не действуют, – я не понаслышке знаю, как она должна производиться, – я работал дворником в студенческие годы, - написал глава республики на своей страничке ВКонтакте. - Удручающее впечатление производят территории техникумов и их общежитий, усыпанные окурками. А ведь здесь воспитываются специалисты, которым мы доверим городское хозяйство. Дал поручение организовать в каждом общежитии стенды с наглядной агитацией о вреде курения. Прошу всех взрослых: никогда не проходите мимо курящих детей и подростков, – нередко спокойные слова постороннего влияют на них сильнее, чем слова родителей. Не будьте равнодушными, но и не будьте грубыми, – чужих детей не бывает! 

Глава Карелии настоятельно рекомендовал всем руководителям учреждений образования организовать мероприятия по уборке дворов, своевременно и качественно приводить их в порядок и содержать в чистоте.  

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Комментарии

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dgin
2018-04-10 16:03:58
Запретили детский труд , а учителям это нужно ,в грязи рыться и так денег не получают , всё дежатся там.
Беня
2018-04-10 15:25:04
А.О., а шо ж Вы не распорядились дворников пропесочить? Иногда немножко надо.....
цук
2018-04-10 14:45:32
"Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят".
...В том-то и хреново ребята, что мы в советское время всегда за кого-то работали, а сегодня всё стоит денег.. Приучили власть на халяву жить!
А сегодня плати... Не хочешь, что бы грязно было - ПЛАТИ дворнику нормальные деньги ! и всё!!
анти
2018-04-10 15:31:55
цук, считаете, что зарплата дворника 15-20 тыс. руб. - маленькая?
однозначно
2018-04-10 13:38:45
Артурчик работал дворником в студенческие годы. Недимон свидетель. Может еще скажет, что картошку в совхозе грузил?
Беня
2018-04-10 15:19:17
в ту пору, когда он был студентом у нас любой труд был в почете. :) И шо будет дальше никто, кроме бабы Ванги не знал. Вполне таки допускаю, шо гражданин начальник, говоря за свою юность говорит как есть :)
Lana
2018-04-10 14:06:06
однозначно,

А может и грузил. А что в этом плохого? Мы все из советского прошлого не чурались грязной работы, уборщиками подрабатывали, что не мешало учиться на "хорошо" и "отлично". Это характеризует, поверьте , не с худшей стороны обсуждаемых персон.
Гость
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