Двух человек достали пожарные Карелии из горящей постели

На пожаре, который произошел в деревне Тахтасово Олонецкого района, спасены два человека, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в 12.50 в древне Тахтасово в 2-этажном 2-квартирном деревянном жилом доме произошел пожар.

Прибывшие на место шестеро пожарных обнаружили, что горят постельные принадлежности, а также огнем повреждена стена на площади 3 кв.м.

При ликвидации возгорания были спасены два человека. Пожар потушили за 8 минут.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.