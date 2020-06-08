Двух человек вывели из горящей квартиры в Петрозаводске

Пожар произошел 8 июня на Зареке, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.55 пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Луначарского, 49. В 18.30 пожар ликвидирован.

Сгорела стена подъезда на площади 3 кв м и стена в квартире на площади 10 кв м.

Из горящей квартиры вывели двух человек без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске пожилая женщина отравилась угарным газом и умерла.