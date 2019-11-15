Двух юношей осудили за кражу алкоголя в Карелии

В Сегеже двое молодых людей признаны виновными в грабеже, один из них - еще и в нападении на полицейского, сообщили в Слекдоме Карелии.

По версии следствия, 17-летний и 18-летний юноши забежали в торговый зал магазина в Сегеже и украли три бутылки алкоголя.

Один из осужденных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время задержания избил полицейского.

Суд назначил жителям Карелии 1,8 и 2,4 года лишения свободы условно.

Ранее ограбившие магазин в Лоухи подростки попали под суд.