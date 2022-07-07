Двух мужчин, подозреваемых в краже, разыскивают в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция просит помочь в розыске подозреваемых, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска Петрозаводску разыскивают мужчин, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже чужого имущества.

Судя по видео, один из мужчин уезжает на детском велосипеде.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемых, полиция просит позвонить по телефонам: 8-981-402-57-89, 8-911-406-52-01, 8-906-209-60-90 или 02 (с мобильного — 102).

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