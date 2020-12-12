Двух пьяных водителей остановили в Олонецком районе Карелии

Водители в возрасте 59 и 64 лет сели за руль в состоянии опьянения, их ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Олонецком районе инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом двух пьяных водителей.
В поселке Юргелицы 59-летний водитель не согласился с показаниями алкотестера, проведение медицинского освидетельствования подтвердило его состояние - пьян.
В поселке Тукса 64-летний водитель также управлял автомобилем в состоянии опьянения, автоинспекторы пресекли нарушение.
Водителям грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.
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