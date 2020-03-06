Двух рецидивистов в Карелии осудили за избиение, кражи и угон

Ранее судимых мужчина отправили в колонии, сообщили на сайте Питкярантского городского суда.

Установлено, что 5 сентября 2019 года в Питкярантском районе двое пьяных мужчин избили приятеля и похитили у него более 6 тысяч рублей.

Кроме этого, один из злоумышленников 14 августа 2019 года украл у другого знакомого мобильный телефон с чехлом и картой памяти. Ущерб превысил 7 тысяч рублей. Он же угнал отечественный автомобиль, устроил ДТП на автодороге "Олонец-Питкяранта-Леппясилта" и сбежал.

Подсудимые получили реальный срок в исправительной колонии особого и строгого режима.

Верховный суд Карелии оставил приговор без изменения.

Ранее банду преступников осудили в Петрозаводске за похищение троих человек.