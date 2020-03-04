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Банду преступников осудили в Петрозаводске за похищение троих человек

Новости. Криминал
15:46, 05 Марта 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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Двух мужчин осудили за вымогательство, попытку похищения, многочисленные кражи и угон, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Двое мужчин в январе 2019 года у офиса одного из банков в Петрозаводске, угрожая ножом, потребовали у троих человек полмиллиона рублей в качестве компенсации за блокировку счетов.

Злоумышленники похитили горожан и удерживали в одной из квартир.

Нападавшие были задержаны во время перемещения потерпевших.

Также подсудимые с помощью грузовиков, оборудованных подъемными кранами, совершали кражи металлических контейнеров и строительных бытовок с находящимся внутри вещами.

Один из злоумышленников украл трансформаторы с территории одной из фирм и угнал автомобиль, а другой – украл имущество из металлического контейнера.

Угонщику суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

А его сообщник получил 5 лет 5 месяцев колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее был вынесен приговор в отношении четверых мужчин по обвинению в похищении человека и самоуправстве.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-05 15:53:32
Возвращение 90-х!
Добрый
2020-03-05 15:49:51
В США лет по 50 получили бы, но здесь уголовники ценней, чем похищенные люди....
Гость
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