Банду преступников осудили в Петрозаводске за похищение троих человек

Двух мужчин осудили за вымогательство, попытку похищения, многочисленные кражи и угон, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Двое мужчин в январе 2019 года у офиса одного из банков в Петрозаводске, угрожая ножом, потребовали у троих человек полмиллиона рублей в качестве компенсации за блокировку счетов.



Злоумышленники похитили горожан и удерживали в одной из квартир.

Нападавшие были задержаны во время перемещения потерпевших.

Также подсудимые с помощью грузовиков, оборудованных подъемными кранами, совершали кражи металлических контейнеров и строительных бытовок с находящимся внутри вещами.

Один из злоумышленников украл трансформаторы с территории одной из фирм и угнал автомобиль, а другой – украл имущество из металлического контейнера.

Угонщику суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

А его сообщник получил 5 лет 5 месяцев колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее был вынесен приговор в отношении четверых мужчин по обвинению в похищении человека и самоуправстве.