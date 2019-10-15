Банду преступников отправили в колонию за похищение петрозаводчанина

Вынесен приговор в отношении четверых мужчин по обвинению в похищении человека и самоуправстве, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Ранее судимые мужчины признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья и в самоуправстве.

В январе 2018 года злоумышленники похитили петрозаводчанина, который завладел деньгами одного из подсудимых.



Цель похищения – заставить вернуть деньги.



Петрозаводчанина посадили в автомобиль, отвезли в лес, а затем на съемную квартиру. Мужчину избили и вынудили написать расписку о задолженности в размере свыше 300 тысяч рублей, которые тот обязался возвратить. После потерпевшего отпустили.



Мужчину, который организовал похищение, суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.



Остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.