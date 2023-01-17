Двух жителей Карелии, губивших жизни сегежан наркотиками, отправили за решетку

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Сегежи, занимавшихся распространением наркотиков.
Так, житель Сегежи в июне 2021 года решил заработать на распространении наркотиков и договорился об этом с нелегальным интернет-магазином, через который и получал товар.
Занимаясь распространением наркотиков, сегежанин доставлял партии наркотиков в город, а затем по частям раскладывал в тайники-закладки на территории Сегежского района.
Позже мужчина привлек к незаконной деятельности своего друга, который помогал ему в раскладке наркотиков по тайникам-закладкам.
После доставки в Сегежу очередной партии наркотических средств оба мужчины были задержаны сотрудниками полиции.
При проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий были найдены и изъяты наркотические средства из сделанных указанными мужчинами накануне тайников-закладок.
Приговором суда оба мужчины приговорены к длительным срокам лишения свободы.
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