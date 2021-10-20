Двух жителей Карелии наказали за фейки о вакцинации

Полиция устанавливает личности граждан, распространяющих недостоверную информацию о коронавирусе — двое жителей Карелии уже оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый.

Как сообщили в МВД Карелии, в этом году в республике возбуждено 23 административных дела о распространении в интернете недостоверных сведений, сообщений и комментариев провокационного характера, касающихся информации о коронавирусной инфекции, вреде вакцинации и её последствиях для здоровья. Двое жителей признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.

Полицейские продолжают выявлять распространение в интернете фейков о вакцинации. Так. Административный материал составили в отношении жителя Лахденпохьи, оставившего в соцсети комментарий с ложной информацией о вакцинировании.

Ранее власти Карелии рассказали, сколько жителей осталось привить для общего иммунитета от ковида.