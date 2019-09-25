Двух злоумышленников, напавших на наркодилера с пистолетом и мачете, задержали в Петрозаводске (ВИДЕО)

Наркодилер обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении, сообщили в МВД Карелии.

Следственно-оперативная группа прибыла на место. Однако во время осмотра места происшествия выяснились некоторые подробности относительно самого заявителя: полицейские обнаружили подготовленные для сбыта наркотики.

Жертва разбойного нападения, житель соседнего с Карелией региона, приехал на заработки в Петрозаводск – мужчина делал "закладки". Для проживания он арендовал комнату в общежитии. Там же хранил незаконный товар.



Об этом знали злоумышленники, которые вечером ворвались в комнату общежития и, угрожая пистолетом и мачете, стали разыскивать наркотики. Но, не найдя их, похитили телефон и наличные. Ущерб от их действий составил 6,4 тысяч рублей.

Полицейские разыскали нападавших. Во взаимодействии с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Карелии подозреваемые в разбойном нападении были задержаны.

33-летний житель Петрозаводска и его приятель (житель Пряжинского района) признались в разбойном нападении.

В отношении мужчин, подозреваемых в разбое, возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчины арестованы.

Наркодилер также заключен под стражу.