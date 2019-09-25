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Новости. Криминал
09:18, 25 Сентября 2019

Двух злоумышленников, напавших на наркодилера с пистолетом и мачете, задержали в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Наркодилер обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении, сообщили в МВД Карелии.

Следственно-оперативная группа прибыла на место.  Однако во время осмотра места происшествия выяснились некоторые подробности относительно самого заявителя: полицейские обнаружили подготовленные для сбыта наркотики. 

Жертва разбойного нападения, житель соседнего с Карелией региона, приехал на заработки в Петрозаводск – мужчина делал "закладки". Для проживания он арендовал комнату в общежитии. Там же хранил незаконный товар.

Об этом знали злоумышленники, которые вечером ворвались в комнату общежития и, угрожая пистолетом и мачете, стали разыскивать наркотики. Но, не найдя их, похитили телефон и наличные. Ущерб от их действий составил 6,4 тысяч рублей.

Полицейские разыскали нападавших. Во взаимодействии с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Карелии подозреваемые в разбойном нападении были задержаны.

33-летний житель Петрозаводска и его приятель (житель Пряжинского района) признались в разбойном нападении. 

В отношении мужчин, подозреваемых в разбое, возбуждено уголовное дело. 

Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчины арестованы. 

Наркодилер также заключен под стражу.

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Комментарии

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ppppp
2019-09-25 11:20:37
:)
кир
2019-09-25 11:10:53
Где гражданская позиция Поташова против наркотиков? Где "мостовые стоянцы" в одиночных пикетах? Селюцкий, Трунов, Литвин, Оборин и Спектор?
Саныч
2019-09-25 09:27:08
Хорошо все повеселились.
Гость
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