Двухэтажный дом сгорел под Петрозаводском

Пожар случился вечером в Прионежском районе Карелии.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, вечером 5 июня пожар случился в дачном кооперативе в Прионежском районе Карелии, недалеко от села Деревянное.

Сигнал спасателям поступил в 20.03, а когда пожарные из Деревянного и Ладвы добрались до места, двухэтажный деревянный дом уже был охвачен огнем.

Несмотря на то, что спасатели локализовали пожар за 9 минут, в результате возгорания дачный дом был значительно поврежден. В тушении участвовали 6 человек из двух пожарных частей на двух автоцистернах.