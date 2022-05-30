Двухэтажный поезд из Петрозаводска будет приезжать в Москву почти на час быстрее

С 1 июня время в пути поезда Петрозаводск–Москва сократится на 53 минуты.

Как сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания», с 1 июня поезд № 160 Петрозаводск–Москва будет ускорен на 53 минуты. Общее время в пути составит 19 часов 33 минуты.

При этом в расписание будут внесены изменения: на станцию Бологое поезд будет прибывать в 5.09, а стоянка там сократится на одну минуту. В Тверь поезд будет приходить в 6.52, а на Ленинградский вокзал Москвы — в 9.23.

Из Петрозаводска поезд будет отправляться в привычное время, 13.50.

Часы отправления и общее время в пути поезда из Москвы в Петрозаводск останется неизменным.