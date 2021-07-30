Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики

В Петрозаводске будут судить двух молодых людей, обвиняемых в покушении на сбыт психотропных веществ, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно приобрели с целью сбыта психотропные вещества в крупном размере. В дальнейшем через интернет дважды размещали в тайниках на территории Петрозаводска «закладки» с психотропными веществами, чтобы сбыть их за деньги. Преступления не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий психотропные вещества были изъяты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.