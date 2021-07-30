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Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики

Новости. Криминал
13:57, 01 Августа 2021
фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего

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В Петрозаводске будут судить двух молодых людей, обвиняемых в покушении на сбыт психотропных веществ, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно приобрели с целью сбыта психотропные вещества в крупном размере. В дальнейшем через интернет дважды размещали в тайниках на территории Петрозаводска «закладки» с психотропными веществами, чтобы сбыть их за деньги. Преступления не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий психотропные вещества были изъяты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Комментарии

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Alexei Chablin
2021-08-01 14:31:43
Афтар жжот. Малолетних больше 10 лет не дают.
театральный критик
2021-08-01 14:19:59
Це навальнята ! - визжал офф :)
Гость
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