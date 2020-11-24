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"Дыры" в бюджете Карелии в 2021 году власти надеются залатать федеральными деньгами

Новости. Общество
10:55, 25 Ноября 2020
фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Резкое сокращение доходов, предусмотренное проектом закона о бюджете Карелии на 2021 год, частично компенсируется дополнительной помощью из федеральной казны на сумму 4,7 млрд рублей.

Об этом сообщила сегодня в ходе общественного обсуждения проекта бюджета министр финансов Карелии Елена Антошина.

"Из федерального бюджета дополнительно предоставляется бюджету Республики Карелия 4,7 млрд рублей – по дополнительным субсидиям и субвенциям", - сказала Антошина.

Почему эту сумму заранее не учли при формировании проекта республиканского бюджета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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