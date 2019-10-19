Джей Ло заметили в свадебном платье

Дженнифер Лопес вышла в свет в ослепительно белом наряде.

Звезда приняла участие в съемках новой романтической комедии в Нью-Йорке. Джей Ло приехала на съемочную площадку в белом платье с длинным блестящим шлейфом, пишет Cosmopolitan.

Невеста Алекса Родригеса выбрала легкий свадебный макияж.

На выходе из лимузина Лопес встречали коллеги по съемочной площадке, которые помогли звезде пробраться сквозь толпу папарацци. Дженнифер было весьма сложно передвигаться в таком увесистом платье, поэтому она присела отдохнуть в холле отеля, где позже состоялась съемка.

По сюжету фильма, поп-звезду Кэт Вальдес бросил жених за несколько минут до свадебного торжества. Однако Вальдес не теряется и выходит замуж за случайного парня Чарли Гилберта.