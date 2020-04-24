Дженнифер Лопес показала себя в слишком откровенном купальнике (ФОТО)

Певица устроила сексуальную фотосессию во дворе собственного коттеджа.

Звезду запечатлели в эффектном купальнике в бассейне, пишет Cosmopolitan.

Лопес изящно позировала в воде, показав фигуру в лучшем ракурсе в белом монокини с глубоким вырезом.

Исполнительница главной роли в фильме "Стриптизерши" посвятила пост Дню Земли.







"Матушка-Земля. Относитесь к ней осознанно. Любите ее, и она будет хранить вас", – написала Дженнифер.

Поклонники восхитились смелым снимком Лопес.



"Природа наградила тебя невероятной привлекательностью", "Само совершенство", "Очень нравятся твои естественные кудряшки", – прокомментировали пользователи Instagram.