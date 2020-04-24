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Дженнифер Лопес показала себя в слишком откровенном купальнике (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 24 Апреля 2020
фото: © instagram.com/jlo
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Певица устроила сексуальную фотосессию во дворе собственного коттеджа.

Звезду запечатлели в эффектном купальнике в бассейне, пишет Cosmopolitan.

Лопес изящно позировала в воде, показав фигуру в лучшем ракурсе в белом монокини с глубоким вырезом.

Исполнительница главной роли в фильме "Стриптизерши" посвятила пост Дню Земли.



"Матушка-Земля. Относитесь к ней осознанно. Любите ее, и она будет хранить вас", – написала Дженнифер.

Поклонники восхитились смелым снимком Лопес.

"Природа наградила тебя невероятной привлекательностью", "Само совершенство", "Очень нравятся твои естественные кудряшки", – прокомментировали пользователи Instagram.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2020-04-24 20:12:02
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Будет дальше карантин
Что, в одежде я один?
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