Джип протаранил грузовик на трассе в Карелии

В Пряжинском районе столкнулись внедорожник и грузовик, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг на 455 км автодороги А-121 "Сортавала" в зоне производства дорожных работ водитель Toyota Land Cruiser врезался в остановившийся перед запрещающим сигналом светофора грузовой автомобиль Hiundai Porter.

От удара грузовик выехал на обочину, где наехал на опору уличного освещения.

В результате происшествия 58-летний водитель грузовика получил травмы. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.