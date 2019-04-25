Джонни Депп решил жениться на 20-летней девушке, продающей карельский чай

Девушка родом из Санкт-Петербурга. Два года назад она переехала в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру хореографа.

С Деппом танцовщица познакомилась в прошлом году на вечеринке. Тогда Полина не знала, что он известный актер, пишет Cosmopolitan.

По словам подруг Глен, Джонни, переживший скандальный развод с Эмбер Херд, обрадовался, что Полина его не знает. Актер полагает, что девушке ничего от него не надо.



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Полина окончила Политехнический университет в городе на Неве, успела основать L.I.P.S Dance Studio и заняться бизнесом по продаже травяного чая из Карелии. А недавно невеста Джонни Деппа получила квалификацию гида и переводчика с итальянского, пишет "Дни.ру".

Сейчас влюбленные живут вместе. Всё свое свободное время Депп посвящает возлюбленной. В феврале папарацци застали пару за поцелуями, но тогда об избраннице артиста ничего не было известно.

По отношению к Полине у Деппа серьезные намерения: в ближайшее время он собирается приехать в Петербург, чтобы познакомиться с родителями своей возлюбленной – Ириной и Геннадием. Джонни хочет жениться на танцовщице.