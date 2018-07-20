"Единая Россия" выдвинула кандидата на выборы в Петросовет

Карельское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом в депутаты городского совета Петрозаводска по 4-му избирательному округу Оксану Политову.

Информация об этом опубликована на сайте ЦИК Карелии.

34-летняя уроженка Кондопоги Оксана Политова является директором по корпоративному управлению АО "Карелстроймеханизация". В начале лета она выиграла праймериз "Единой России" - тогда-то и стало понятно, что именно Политова станет кандидатом от партии на дополнительных выборах в Петросовет, которые пройдут 9 сентября.

Довыборы потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района. Освободивший округ находится на Древлянке и Перевалке.

Ранее стало известно, что на выборы в Петросовет по 4-му избирательному округу заявилась самовыдвиженец Ольга Мацкевич.

Выдвижение кандидатов продлится до 28 июля.