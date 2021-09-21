Единороссы сохранили контроль в парламенте Карелии

По итогам выборов в Заксобрание Карелии «Единая Россия» сохранила за собой большинство, и это позволит ей в ближайшие пять лет контролировать ситуацию в депутатском корпусе.

Скромный результат по партийному списку – 28,96%, единороссы компенсировали тотальной победой в одномандатных округах – из 18 округов только в двух они проиграли (Андрей Монастыршин от КПРФ победил единоросса в Кемском и Лоухском районах, эсер Александр Федичев – в Сортавале и Лазденпохье).

Напомним, что партийный список «Единой России» возглавлял Артур Парфенчиков, и все кандидаты шли на выборы как «команда Парфенчикова». Это, безусловно, отразилось на результатах – глава республики «поделился» своим рейтингом с партией и кандидатами. Можем предположить, что на выборах в Заксобрание многие избиратели голосовали именно «за Парфенчикова» - победа большинства кандидатов-единороссов в одномандатных округах вне его команды была бы невозможной.

Если бы оппозиции удалось договориться и выдвинуть в конкретных округах единого кандидата, результат мог быть другим. Однако кандидаты от КПРФ и Справедливой России конкурировали между собой, при этом почти везде оказались на вторых местах, а победили - единороссы.

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