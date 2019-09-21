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Новости. Общество
15:23, 21 Сентября 2019
фото: © Беликов Валентин

"Единственное, о чем я иногда мечтаю, - иметь сверхзвуковой частный самолет"

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Основатель компании "Купибилет", 36–летний Сергей Пирожников рассказал о первом стартапе, переговорах "на кулаках", депутатском прошлом и перспективах бизнеса с годовым объемом продаж 20 млрд рублей.

Издание "Деловой Петербург" опубликовало откровенное интервью с предпринимателем, бывшим депутатом Заксобрания Карелии Сергеем Пирожниковым, который рассказал, как организовал прибыльный бизнес в сфере IT – компанию "Купибилет". 

Поскольку Пирожников несколько лет жил в Петрозаводске и создал в нашем городе уникальный благотворительный проект – Центр воинской славы, который поддерживает до сих пор, мы решили перепечатать его интересный рассказ о бизнесе и том, сколько денег нужно для счастья.

- Когда вам было 18 лет, вы мечтали служить на самом быстроходном эсминце российского флота. В этом разговоре вы упомянули, что хотите защитить докторскую диссертацию по философии. А недавно вы купили Ferrari. О чем вы мечтаете сейчас? Яхта? Дом?

"Это годовая машина с пробегом 5 тысяч километров, которую мне выгодно предложили купить. Я никогда не мечтал о Ferrari. Единственное, о чем я иногда мечтаю, - иметь сверхзвуковой частный самолет. Вряд ли это будет в ближайшее время: разработки какие–то есть, но проектировать его еще никто не сел. Это, конечно, будет настоящая свобода передвижения. Но, чтобы содержать такой самолет, надо сделать пару очень удачных сделок. А я бы не очень хотел зарабатывать сильно больше, чем сейчас. Много денег - много проблем. Тем более что уровень жизни улучшать бесконечно нельзя. Дом площадью 3 тысячи квадратных метров, чтобы там можно было заблудиться, например, меня не интересует".

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