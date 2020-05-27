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Единственный стационарный лагерь в Карелии может не открыться

Новости. Общество
14:10, 28 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Летняя оздоровительная кампания в Карелии пройдет в пришкольных лагерях, сообщила главный санитарный врач республики.

Этим летом дети в Карелии будут отдыхать в дневных лагерях при школах. Стационарный лагерь "Старт" в Кондопожском районе, скорее всего, не откроется.

"Открытие "Старта" под большим вопросом. К сожалению, он пока не готов. Мы понимаем, что в Карелии дети будут отдыхать в дневных лагерях при школах", - отметила врио руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Карельское управление еще до рекомендаций Роспотребнадзора разработало и согласовало с Министерством образования республики свои мероприятия по недопущению распространения инфекции в лагерях.

"Скоро будут готовы новые правила и на федеральном уровне. Поэтому только при выполнении жестких условий с 1 июля в России планируется начать оздоровительную кампанию", - отметила Котович.

Подробнее о прогнозах главного санитарного врача на летний отдых для жителей Карелии читайте здесь.

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Комментарии

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елпидифор
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