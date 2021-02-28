Единственный в Карелии производитель "мраморной" говядины перевел бизнес в Ленобласть

ООО "Новое", занимавшееся в Карелии разведением коров абердин-ангусской породы для производства элитной "мраморной" говядины, перевело бизнес в Ленинградскую область.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" начальник отдела инвестиций и развития сельских территорий Минсельхоза республики Андрей Квасников.

По его словам, руководство компании уведомило министерство, что часть поголовья уже перевезена в Ленобласть, а другая часть пущена на убой.

О причинах такого решения в Минсельхозе пока не знают. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министра Владимира Лабинова с руководством компании, которая должна состояться в марте.

В 2016 году правительство Карелии заключило соглашение с ООО "Новое", согласно которому компания инвестирует 500 млн. рублей в разведение коров абердин-ангусской породы в Лахденпохском районе. Их завезли в Карелию из Шотландии.

Какие обещания тогда давал инвестор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".