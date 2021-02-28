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Единственный в Карелии производитель "мраморной" говядины перевел бизнес в Ленобласть

Новости. Общество
15:24, 01 Марта 2021
фото: pixabay
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ООО "Новое", занимавшееся в Карелии разведением коров абердин-ангусской породы для производства элитной "мраморной" говядины, перевело бизнес в Ленинградскую область.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" начальник отдела инвестиций и развития сельских территорий Минсельхоза республики Андрей Квасников.

По его словам, руководство компании уведомило министерство, что часть поголовья уже перевезена в Ленобласть, а другая часть пущена на убой.

О причинах такого решения в Минсельхозе пока не знают. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министра Владимира Лабинова с руководством компании, которая должна состояться в марте.

В 2016 году правительство Карелии заключило соглашение с ООО "Новое", согласно которому компания инвестирует 500 млн. рублей в разведение коров абердин-ангусской породы в Лахденпохском районе. Их завезли в Карелию из Шотландии.

Какие обещания тогда давал инвестор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-03-01 16:36:00
И коровы мраморные и те от такого минсельхоза убегают , пряжинский голодомор с министром им покоя не дают :)
бюджет
2021-03-01 16:26:20
Ребятыы! Ну это же капитализьм! Куда ПРОРВАЛАСЬ некоторая, но не большая, ЧАСТЬ общества.
Беня
2021-03-01 16:14:39
Вот ёрш твою медь! Статистику спортили! Опять!
Тут развиваешь-развиваешь, а они всё или на кладбище или в Ленобласть смотрют, сколько их не развивай :)
Горожанин
2021-03-01 15:52:57
Коровы-то в Карелии бы и жили, а вот для бизнеса видимо не климат. Хоть субсидии пусть вернут...
кир
2021-03-01 16:02:54
Горожанин, во именно. Изначально должно быть оговорено при получении денежных вливаний?. Не знает мой кот, способны ли бестолочи на грамотное оформление?
Гость
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