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Новости. Общество
22:00, 20 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Единую комиссию за переводы с карт хотят установить в России

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ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы.

Регулятор вновь обсудит уравнивание тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри банков. Соответствующее предложение появилось у ЦБ и ФАС еще в 2018 году, однако на встрече рабочей группы в начале 2019 года стороны не смогли договориться, пишет РБК.

ФАС еще в прошлом году направила в правительство доклад о том, что комиссии за межбанковские переводы "в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка".

Однако специальных "заградительных барьеров" служба не нашла. Некоторые банки для привлечения клиентов разрешают переводить средства из других кредитных организаций без комиссии.

Вопрос решает Система быстрых платежей, позволяющая переводить деньги по номеру телефона, говорит директор департамента ЦБ Владимир Таможников. Изначально комиссию за переводы через нее не взимали, но с лета отдельные банки стали отказываться от нулевых тарифов.

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