Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Из-за спада доходов россияне стали больше строить "однушек"
26.11.2020 20:40
Следком Карелии рассказал, откуда появился труп в машине во дворе Петрозаводска 2
Сегодня 10:40
"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей 1
26.11.2020 19:10
Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии 19
Сегодня 09:18
Пенсионер из Петрозаводска выиграл в лотерею квартиру за 1, 4 млн рублей 6
Сегодня 11:34
Появилось объяснение, зачем частному инвестору арендовать территорию рядом с горой Воттоваара 4
Сегодня 10:55

Эффектная петрозаводчанка вынесла из примерочной куртку, спрятав в сумочке

Новости. Криминал
17:20, 27 Ноября 2020
фото: © freepik.com
Загрузка...

Жительница Петрозаводска стала фигуранткой уголовного дела после примерки вещей в магазине.

В полицию столицы Карелии поступило сообщение от представителей одного из магазинов одежды. После просмотра записи камеры видеонаблюдения они выявили факт кражи товара. Посетительница с очень приметной внешностью вынесла из примерочной женскую куртку стоимостью 3 999 рублей и не заплатила, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ее оказалась 34-летняя петрозаводчанка. Женщина созналась в содеянном, рассказав, что для вида принесла в примерочную много различных вещей, а затем спрятала понравившуюся куртку в сумку и беспрепятственно вышла. Носить краденую вещь женщина не стала. Она продала свой трофей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл из магазина шуруповерт, спрятав его в рукаве куртки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-27 17:39:58
Либерасты не хотят огласки фамилий преступников. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 4
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»