Эффектная петрозаводчанка вынесла из примерочной куртку, спрятав в сумочке

Жительница Петрозаводска стала фигуранткой уголовного дела после примерки вещей в магазине.

В полицию столицы Карелии поступило сообщение от представителей одного из магазинов одежды. После просмотра записи камеры видеонаблюдения они выявили факт кражи товара. Посетительница с очень приметной внешностью вынесла из примерочной женскую куртку стоимостью 3 999 рублей и не заплатила, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ее оказалась 34-летняя петрозаводчанка. Женщина созналась в содеянном, рассказав, что для вида принесла в примерочную много различных вещей, а затем спрятала понравившуюся куртку в сумку и беспрепятственно вышла. Носить краденую вещь женщина не стала. Она продала свой трофей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл из магазина шуруповерт, спрятав его в рукаве куртки.