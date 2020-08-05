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Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП из-за провалов в памяти

Новости. Общество
21:30, 05 Августа 2020
фото: © Агентство городских новостей "Москва"
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Сегодня прошло первое судебное заседание по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

Актер Михаил Ефремов заявил, что не может признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, поскольку ничего о нем не помнит, пишет издание "РИА Новости".

"Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?", – сказал артист.

В начале июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя – курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
 
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. 

Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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