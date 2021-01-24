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ЕГЭ в России могут отменить

Новости. Общество
19:10, 25 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Инициаторы законопроекта предлагают вводить изменения не сразу, а в течение ближайших двух лет.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ для школьников, которые не планируют поступать в вузы, пишет "Российская газета".

ЕГЭ в таких случаях предлагается заменить на государственные выпускные экзамены (ГВЭ). Предлагается вернуть сочинение по русскому языку и литературе и контрольную работу по математике на основе материала программы 10-11 классов.

В случае реализации проекта ГВЭ должен стать обязательным для всех, а ЕГЭ - остаться только для будущих студентов.
"Сдачу ЕГЭ предлагаем оставить только для поступления в вузы, проводить его нужно отдельно от выпускных экзаменов, - заявил Миронов в связи с внесением поправок. - ЕГЭ не должен иметь отношения к школе".

При этом депутаты предлагают дать вузам право самостоятельно определять, как им набирать новых студентов - с ЕГЭ или без.

Принятие инициативы, считают авторы, поможет не сводить подготовку учеников в выпускных классах к "натаскиванию на экзамены по двум-трем профильным предметам".

В пояснительной записке говорится, что нынешние правила приводят к снижению базовых знаний обучающихся.

Кстати, требования для получения высокой оценки при сдаче ГВЭ должны быть выше по сравнению с ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезным мотивом для усердной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.

Инициаторы предлагают вводить изменения нужно не сразу, а в течение ближайших двух лет.

Похожие законопроекты ранее вносились представителями всех оппозиционных думских фракций.

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