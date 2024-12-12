Его веселье и радость жизни заражали окружающих: жители Карелии вспоминают знаменитого Лео Севца в день его рождения

Самобытному фолк-музыканту 13 декабря 2024 года исполнилось бы 59 лет.

Лео Севец — легендарный участник ансамблей «Toive», «Kantele», группы «Santtu Karhu & Talvisovat» и «Myllärit» родился 13 декабря 1965 года. Сегодня ему исполнилось бы 59 лет, пишет паблик Карельскому языку — официальный статус в Карелии.

Многие любители карельского фолк-рока до сих пор помнят его незабываемые выступления, его владение национальным карельским музыкальным инструментом йоухикко, игру на котором он популяризовал в нашей республике. А 20 лет назад он стал одним из призеров Чемпионата Мира по «Калевале», проходившем в Таллине. Нам повезло знать его лично и общаться с ним, хотя и очень короткое время. Его веселье и радость жизни заражали окружающих. Любители карельской музыки будут помнить о нем всегда! — написали в сообществе.

Напомним, в 2016 году «Столица на Онего» собрала воспоминания известных людей о музыканте.