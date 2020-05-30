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Екатерина Климова порадовала поклонников фото в чулках и в платье без бюстгальтера

Новости. Вечерняя столица
21:40, 30 Мая 2020
фото: ShutterStock
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После разрыва с мужем снимки актрисы в социальных сетях стали откровеннее и провокационнее.

Екатерину Климову называют одной из самых сексуальных российских актрис — она не стесняется обнажаться перед камерой и демонстрировать стройное тело и спортивную фигуру. При этом сама звезда признается, что в молодости не считала себя привлекательной, пишет "StarHit".

Осознание собственной красоты пришло к актрисе в зрелом возрасте, когда она уже стала мамой. Кроме того, Екатерина Климова всегда пользовалась популярностью у мужчин. Правда, сейчас звезда одинока — недавно она рассталась с Гелой Месхи, но при этом сохранила дружеские отношения с экс-супругом.

Подписчики уверены, что после разрыва с мужем снимки в социальных сетях стали откровеннее и провокационнее: то Екатерину можно застать обнаженной в ванной, наполненной пеной, то в платье с глубоким декольте. Сегодня же она приняла участие в популярном Wipeitdown Challenge, смысл которого заключается в том, чтобы увидеть себя в разных образах, протирая зеркало. Так, Екатерина появилась в шелковой майке на бретельках, сквозь которую просвечивалась ее грудь. Ранее актриса уже радовала фанатов не менее откровенным снимком — в черном платье и чулках.


https://www.instagram.com/klimovagram/

"Как всегда, выглядите великолепно", "Теперь я знаю, что буду делать сегодня", "Заодно и уборкой занялась", — сразу же начали шутить пользователи социальных сетей.

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что 42-летняя звезда выглядит просто замечательно — это не только гены, но и регулярные занятия спортом и специальная диета. А вот сама актриса критично относится к своей красоте. "Забавно, но после всевозможных экспериментов над внешностью всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме", — говорила Климова.

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