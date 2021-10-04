Экоактивисты потребовали объявить в Финляндии чрезвычайную экологическую ситуацию (ФОТО)

фото: Протестующие за полицейским оцеплением. Надпись на плакате: «Мы здесь ради вашего будущего» © Николай Нефедов

Финские экоактивисты в минувшую субботу второй раз за неделю перекрыли главную городскую магистраль Хельсинки, Маннерхейминтие, прямо напротив здания парламента.

Как сообщает наш фотокорреспондент, присутствовавший на месте событий, блокировать движение транспорта протестующим удавалось в течение трех часов, два из которых на оцепленном участке работала полиция.



Девушка терпеливо ожидает задержания. Надпись на плакате: «Климатический кризис» © Николай Нефедов

По разным оценкам, полицейские финской столицы задержали от 140 до 160 участников манифестации, отказавшихся добровольно освободить проезжую часть. Еще несколько сотен активистов расположились вокруг оцепленного участка на тротуаре и поддерживали задержанных кричалками.



Полиция вот-вот арестует протестующего. Надпись на плакате: «Эй, ау, земля в огне» © Николай Нефедов



Полицейские расчищают проезжую часть от палаток протестующих © Николай Нефедов



Задержание последнего активиста © Николай Нефедов



Толпа криками и аплодисментами провожает последний из трех автобусов с задержанными © Николай Нефедов



После того, как проезжая часть была освобождена от протестующих, активисты продолжили мирную акцию на тротуаре, уже без вмешательства полиции. Надпись на плакате: «Посигнальте, если поддерживаете Elokapina (финское экологическое движение)» © Николай Нефедов

Напомним, протестные акции финского экологического движения Elokapina начались в Хельсинки в прошлую среду, 29 сентября, и продолжатся до этой пятницы. Активисты требуют от финского правительства объявить в стране чрезвычайную экологическую ситуацию и начать предпринимать более радикальные меры по борьбе с климатическими изменениями.