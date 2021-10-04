Экоактивисты потребовали объявить в Финляндии чрезвычайную экологическую ситуацию (ФОТО)

Финские экоактивисты в минувшую субботу второй раз за неделю перекрыли главную городскую магистраль Хельсинки, Маннерхейминтие, прямо напротив здания парламента.
Как сообщает наш фотокорреспондент, присутствовавший на месте событий, блокировать движение транспорта протестующим удавалось в течение трех часов, два из которых на оцепленном участке работала полиция.
По разным оценкам, полицейские финской столицы задержали от 140 до 160 участников манифестации, отказавшихся добровольно освободить проезжую часть. Еще несколько сотен активистов расположились вокруг оцепленного участка на тротуаре и поддерживали задержанных кричалками.
Напомним, протестные акции финского экологического движения Elokapina начались в Хельсинки в прошлую среду, 29 сентября, и продолжатся до этой пятницы. Активисты требуют от финского правительства объявить в стране чрезвычайную экологическую ситуацию и начать предпринимать более радикальные меры по борьбе с климатическими изменениями.
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