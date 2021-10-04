Реклама

Экоактивисты потребовали объявить в Финляндии чрезвычайную экологическую ситуацию (ФОТО)

Новости. Общество
13:41, 04 Октября 2021
фото: Протестующие за полицейским оцеплением. Надпись на плакате: «Мы здесь ради вашего будущего» © Николай Нефедов

Новости партнеров

Финские экоактивисты в минувшую субботу второй раз за неделю перекрыли главную городскую магистраль Хельсинки, Маннерхейминтие, прямо напротив здания парламента.

Как сообщает наш фотокорреспондент, присутствовавший на месте событий, блокировать движение транспорта протестующим удавалось в течение трех часов, два из которых на оцепленном участке работала полиция.


Девушка терпеливо ожидает задержания. Надпись на плакате: «Климатический кризис» © Николай Нефедов

По разным оценкам, полицейские финской столицы задержали от 140 до 160 участников манифестации, отказавшихся добровольно освободить проезжую часть. Еще несколько сотен активистов расположились вокруг оцепленного участка на тротуаре и поддерживали задержанных кричалками.


Полиция вот-вот арестует протестующего. Надпись на плакате: «Эй, ау, земля в огне» © Николай Нефедов


Полицейские расчищают проезжую часть от палаток протестующих © Николай Нефедов


Задержание последнего активиста © Николай Нефедов


Толпа криками и аплодисментами провожает последний из трех автобусов с задержанными © Николай Нефедов


После того, как проезжая часть была освобождена от протестующих, активисты продолжили мирную акцию на тротуаре, уже без вмешательства полиции. Надпись на плакате: «Посигнальте, если поддерживаете Elokapina (финское экологическое движение)» © Николай Нефедов

Напомним, протестные акции финского экологического движения Elokapina начались в Хельсинки в прошлую среду, 29 сентября, и продолжатся до этой пятницы. Активисты требуют от финского правительства объявить в стране чрезвычайную экологическую ситуацию и начать предпринимать более радикальные меры по борьбе с климатическими изменениями.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2021-10-04 17:54:13
"За спичками" :)
NEZITIC
2021-10-04 16:24:50
Зато незалежные, без российских ресурсов они пустое место

Дровами пусть топят, аааа, забыл, теперь же кругляк из Карелии не течет рекой как в бандитские 90-е
Слон
2021-10-04 16:00:24
И Карелия могла быть процветающей страной,но Ульянов,не наш, а тот, в Мавзолее который,решил по другому!? Или ошибаюсь?
NEZITIC
2021-10-04 16:23:34
Слон, ты в глобальной политике разбираешься как свинья в апельсинах. Молчал бы.

Только у полных...... большевики во всем виноваты.
Неравнодушный
2021-10-04 14:06:58
Сейчас опять пообещают очень суровую зиму с сорокаградусными морозами, и все успокоятся.
nae
2021-10-04 13:54:37
Вот бредятина то.
однозначно
2021-10-04 13:53:13
У каждых бездельников своя грета в голове
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов

Аналитика

Сегодня 16:12
Капитал
«Богач, бедняк» 2
Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода оказался за решеткой по подозрению в растрате.
Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?
30.09.2021 15:36
Участник конкурса «Учитель года России» из Карелии: «Один в поле не воин» 5
30.09.2021 10:30
Регионы готовят к несменяемой власти 11
29.09.2021 15:48
«Для меня это важный инвестиционный и творческий проект»
29.09.2021 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»