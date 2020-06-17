890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков рассказал, какой ремонт ждет бывший Дом культуры ОТЗ после выкупа у частника 2
Сегодня 07:50
Женщина с ребенком пострадали в жесткой аварии в Карелии 1
Сегодня 11:09
Двое жителей Карелии застряли на Гоа из-за коронавируса 3
Сегодня 13:50
Билет в одну сторону 1
Сегодня 11:49
А вы пойдете голосовать по поправкам в Конституцию? (ОПРОС) 5
Сегодня 08:05

"Экомобиль" проедет по Петрозаводску и соберет у горожан ртутьсодержащие отходы

Новости. Общество
18:00, 17 Июня 2020
фото: © паблик "Экомобиль Петрозаводск прием ртутных отходов"
Загрузка...

В четверг 18 июня по улицам Петрозаводска проедет "Экомобиль", сообщили в администрации города.

Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. Все предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. Каждый может выбрать для себя удобное время и точку на маршруте движения "Экомобиля".

Сбором и вывозом ртутьсодержащих отходов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

От одного человека организация примет не более пяти приборов (ламп и градусников). Если у вас набирается больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме отходов и месте сдачи в карельское представительство экологического предприятия "Меркурий" по телефону 79-63-76.

Важно утилизировать отслужившие срок лампы и термометры правильно. Ртутьсодержащие отходы — это вещества первого, наивысшего, класса опасности. Выбрасывать их вместе с бытовым мусором категорически запрещено.

Подробнее о работе "Экомобиля" можно узнать на странице проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 4
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:02
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Билет в одну сторону 1
Сегодня 11:49
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
10.06.2020 11:35
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»