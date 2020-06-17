"Экомобиль" проедет по Петрозаводску и соберет у горожан ртутьсодержащие отходы

В четверг 18 июня по улицам Петрозаводска проедет "Экомобиль", сообщили в администрации города.

Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. Все предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. Каждый может выбрать для себя удобное время и точку на маршруте движения "Экомобиля".

Сбором и вывозом ртутьсодержащих отходов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

От одного человека организация примет не более пяти приборов (ламп и градусников). Если у вас набирается больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме отходов и месте сдачи в карельское представительство экологического предприятия "Меркурий" по телефону 79-63-76.

Важно утилизировать отслужившие срок лампы и термометры правильно. Ртутьсодержащие отходы — это вещества первого, наивысшего, класса опасности. Выбрасывать их вместе с бытовым мусором категорически запрещено.

Подробнее о работе "Экомобиля" можно узнать на странице проекта в социальной сети "ВКонтакте".