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Новости. Криминал
14:40, 02 Июля 2019
фото: © Fotolia / anetlanda

Экономия довела жителя поселка Карелии до уголовной статьи

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Житель поселка решил сэкономить на такси и угнал "Газель" в Петрозаводске, но до дому все равно не доехал, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 УМВД России по Петрозаводску обратился 53-летний петрозаводчанин. Он рассказал о том, что вечером припарковал машину у дома, а утром не обнаружил ее на месте.

Петрозаводские полицейские установили, что накануне автомобиль привлек внимание 23-летнего жителя Прионежья. По версии дознавателей, молодой человек, возвращаясь из гостей, решил не тратить деньги на такси.

Он заметил "Газел" и вскрыл ее. Далее, повредив замок зажигания, завел и покинул город. Его целью служил поселок, расположенный в сотне километров от карельской столицы. Доехать ему помешал объективный фактор – закончился бензин.
Бросив машину на полпути, он воспользовался попутными машинами. Угнанный автомобиль обнаружили оперативные сотрудники.

Подозреваемый признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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