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Новости. Экономика
20:40, 18 Марта 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Экономике России предсказали скорый спад

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Российская экономика в ближайшие месяцы может вернуться к спаду в связи с застаревшими проблемами.

Об этом говорится в обзоре НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе", сообщает "Лента.ру".

В нем отмечается, что в феврале сводный опережающий индекс, позволяющий, в частности, прогнозировать будущее направление экономического развития, снизился с минус 2,9% до минус 3,9% и четвертый месяц подряд оказался в отрицательной области.

Аналитики отмечают, что в целом экономика России остается в зоне риска. Несмотря на то, что цены на нефть в феврале окончательно отыграли падение конца 2018 года, высокие риски связаны со значительным снижением новых заказов на производство промышленной продукции. Экономисты связывают такие риски с "застаревшей слабостью внутреннего спроса", которая усиливает вероятность негативных сценариев.

В комментарии аналитиков отмечается, что, несмотря на негативный прогноз, приближение спада пока не представляется неизбежным. Так, в середине 2012 года сводный опережающий индекс опускался еще ниже, однако тогда рецессия не произошла.

В феврале Росстат сообщил, что ВВП России показал в 2018 году рекордный за шесть лет рост и увеличился на 2,3 процента. Такой прогноз тем не менее не внушил оптимизма по поводу роста ВВП в 2019 году независимым экспертам. По их мнению, он будет на уровне 1,3%. Аналогичные данные содержатся в прогнозе Минэкономразвития — 1%-1,3%.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-03-18 22:23:42
Если поступающую валюту выкачивать всё на тот же "запад", то внутренний спрос не изменится. Точнее ухудшится.
Шкет
2019-03-18 21:45:15
Всё уже давно упало , пьеса Горького " На дне " ,
petronik
2019-03-18 21:10:02
Этот спад продолжается уже минимум 5 лет! Дальше уже некуда...
бюджет
2019-03-18 20:43:24
А в России есть экономика? Только воровство и офшоры!
Гость
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