Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Пенсионная реформа не окажет негативного влияния на уровень бедности населения России в целом, но приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста.

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада "Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности", подготовленного экспертами РАНХиГС, сообщает РБК.

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы. Научная работа была впервые представлена в рамках Апрельской конференции НИУ ВШЭ в среду, 10 апреля.

Уровень бедности населения (доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума) снизится к 2028 году до 11,9% в умеренном сценарии макропрогноза, в оптимистичном сценарии — до 9,8%. Экономисты исходили из оценки уровня бедности в 2018 году в 13,1% от всего населения (Росстат недавно сообщал более свежие данные — 12,9% по итогам 2018 года).

За первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019–2020 годы) уровень бедности снизится на 0,5 п.п., с 13,1 до 12,6%.

Это связано с тем, что на начальном этапе перехода к новому пенсионному возрасту лишь небольшое количество граждан теряет возможность получать пенсию, а зафиксированный законом размер индексации пенсий наиболее высок.

В 2019 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%, в 2020 году повышение составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в последующие годы — от 5,5 до 5,9%.

После 2020 года уровень бедности россиян продолжит снижаться как в оптимистичном сценарии макропрогноза (в среднем на 0,35 п.п. ежегодно), так и в умеренном (0,1 п.п. в год).

Основными факторами уменьшения числа граждан, живущих в бедности, согласно выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за собой увеличение зарплат, а также обещанный властями ускоренный рост пенсий на 1,5–2 п.п. выше инфляции. Уменьшению уровня бедности будут способствовать компенсационные меры, принятые властями: льгота по выходу на пенсию для граждан, достигающих пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах, сохранение налоговых и социальных льгот для предпенсионеров и др.

Но экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее — дополнительно на 0,1–0,2 п.п. в 2019–2021 годах и 0,6–0,7 п.п. в 2024–2028 годах. Причем в конце переходного периода уровень бедности предпенсионеров окажется на 3,5–4,2 п.п. выше, чем если бы не было пенсионной реформы.