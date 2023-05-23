Экотрамвай впервые прокатился по столице Приладожья Карелии (ФОТО)

По предварительным данным, начало регулярных рейсов трамвая запланировано на 3-5 июня, сообщили в мэрии Сортавалы.

В пятницу, 26 мая, в Сортавале тестовый рейс совершил экотрамвай. Об этом говорится в сообщении паблика местной администрации со ссылкой на главу города Сергея Крупина.



Предварительная дата начала регулярных рейсов запланирована на 3-5 июня, сообщили в паблике.







Напомним, трамвайная линия должна связать железнодорожный поселок с причалами, откуда метеоры отправляются на Валаам.



Маршрут трамвая должен включить в себя несколько остановочных платформ: Сортавала-центр, улицы Гагарина, Садовая и Бондарева.



По задумке властей, маршрут будет востребован у туристов, следующих к транспортному хабу на улице Валаамской, где расположен причал для метеоров, кораблей, автобусная станция.



Запустить трамваи собирались в декабре прошлого года, но перенесли на 2023 год. Как ранее рассказывал СМИ мэр Сергей Крупин, для жителей города проезд будет бесплатным, а для туристов стоимость проезда - не более 100 рублей.



Подвижной состав будет состоять из одного вагона с двумя кабинами, чтобы следовать в прямом и обратном направлении без дополнительных разворотов. Транспорт будет работать на аккумуляторах и не зависеть от электроснабжения.



