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Экотропу в заповеднике на севере Карелии подсветят

Новости. Общество
11:31, 18 Июля 2020
фото: Заповедник "Костомукшский"/vk.com/kostzap
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На экотропе "Удивительное рядом" в Костомукшском заповеднике начались работы по установке опор линии освещения.

Фонари будут освещать путь от начала тропы до вышки на берегу озера. Это будут обычные столбы, похожие на те, что установлены в городе. Освещение не окажет негативного влияния на экосистему рекреационной зоны, пишут "Новости Костомукши".

За год по тропе проходит примерно 16 тысяч человек. Теперь даже в тёмное время суток на любимой прогулочной дорожке будет светло.

Ранее сообщалось, что зеленая тропа, связывающая парк Победы и трассу "Фонтаны" в Петрозаводске, станет более комфортной для прогулок в вечернее время.

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