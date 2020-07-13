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Велопешеходную дорожку в Петрозаводске подсветят за 12 млн рублей

Новости. Общество
12:38, 14 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Зеленая тропа, связывающая парк Победы и трассу "Фонтаны", станет более комфортной для прогулок в вечернее время, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске продолжается благоустройство парков, скверов и других территорий, предназначенных для отдыха и прогулок.

На одной из протяженных велопешеходных дорожек – Зеленой тропе сейчас ведутся работы по оборудованию наружного освещения. Установкой опор на линии, связывающей парк Победы и трассу "Фонтаны" (через улицу Мерецкова, вдоль Лососинки), занимается компания "Телекомстрой". Работу подрядчика контролируют специалисты администрации и Петрозаводские энергетические системы. Всего вдоль Зеленой тропы появится более 200 опор освещения.

Велопешеходная дорожка станет более комфортной для прогулок в вечернее время. Стоимость работ составит около 12 млн рублей.

В мэрии напомнили, сейчас в карельской столице ведется благоустройство 33 объектов. В их числе: Онежская набережная, парк Победы, Гиперборейский сквер, Голиковский парк, парк Ивана Царевича, сквер Горсовета и другие территории. Помимо этого, в Петрозаводске обновляют элементы пешеходной инфраструктуры. Так, с учетом обращений горожан, в разных районах карельской столицы сейчас ремонтируют девять лестничных спусков.

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