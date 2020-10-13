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Экс-бойфренд жительницы Карелии украл и разорвал ее паспорт

Новости. Общество
11:25, 14 Октября 2020
фото: © ТАСС/Сергей Бобылев
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В Пудожском районе мужчина лишил бывшую возлюбленную паспорта из-за личной неприязни, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию по Пудожскому району поступило заявление о краже от местной жительницы. Женщина рассказала, что обнаружила входную дверь открытой, когда поздней ночью вернулась домой с работы.

Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастен ее бывший возлюбленный. Мужчина знал, что вечером хозяйка квартиры находится на работе. Воспользовавшись моментом, он взломал дверной замок и проник в жилище.

Испытывая личную неприязнь, экс-бойфренд отыскал паспорт женщины, похитил его и скрылся. Но и этого ему показалось недостаточно. После кражи подозреваемый разорвал паспорт и выбросил.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-14 13:00:56
Я простая русская девчонка.
За границей сроду не была.
Ты американец, ты мальчонка.
Увози меня и все дела.
American boy, уеду с тобой,
Уеду с тобой - Москва прощай.
American boy.©
Что делать нашим бедным бабам-дурам? Когда кругом никчемные мужичонки? :)
однозначно
2020-10-14 11:44:19
Экс-бойфренд. Велик и могуч русский язык у автора. Ашипки они на стеле выискивают, блин
Гость
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