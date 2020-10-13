Экс-бойфренд жительницы Карелии украл и разорвал ее паспорт

В Пудожском районе мужчина лишил бывшую возлюбленную паспорта из-за личной неприязни, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию по Пудожскому району поступило заявление о краже от местной жительницы. Женщина рассказала, что обнаружила входную дверь открытой, когда поздней ночью вернулась домой с работы.

Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастен ее бывший возлюбленный. Мужчина знал, что вечером хозяйка квартиры находится на работе. Воспользовавшись моментом, он взломал дверной замок и проник в жилище.



Испытывая личную неприязнь, экс-бойфренд отыскал паспорт женщины, похитил его и скрылся. Но и этого ему показалось недостаточно. После кражи подозреваемый разорвал паспорт и выбросил.

Возбуждено уголовное дело.