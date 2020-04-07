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Экс-депутат горсовета Петрозаводска: Центр для больных коронавирусом создаст угрозу для жильцов соседних домов

Новости. Общество
14:08, 08 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Житель карельской столицы обратился в Роспотребнадзор с просьбой не допустить открытия центра в госпитале для ветеранов войн.

Бывший депутат городского совета Петрозаводска Анатолий Александровский обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку правомерности решения властей Карелии о размещении монопрофильного центра по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией на территории госпиталя для ветеранов войн. Как отметил в своем обращении Александровский, в непосредственной близости от госпиталя – на расстоянии 15-30 метров – находятся два жилых дома, в которых проживают более двухсот человек, в том числе пенсионеры и дети.

"В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.3.2630 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, инфекционного профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки, – говорится в обращении. – Кроме того, подвоз пациентов будет осуществляться фактически через дворовую территорию дома номер 10 по улице Куйбышева".

Как считает Анатолий Александровский, размещение монопрофильного центра по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией на территории госпиталя для ветеранов войн является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм и создает угрозу жизни и здоровью для жильцов соседних домов. Бывший депутат горсовета призвал Роспотребнадзор не допустить открытия центра в госпитале и понудить республиканские власти найти для инфекционного стационара другие площадки.  

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Константин Сергеевич
2020-04-08 15:23:43
Какая опасность может быть для окружающих, если больного привезут в закрытом боксе, а находящиеся в госпитале больные ковидом гулять по двору не будут? Так что алкашам, которые собираются во дворе и сквере, ничего не угрожает. кстати, других вариантов для центра нет! тоже писали об этом сто раз.
Mikko Merimies
2020-04-08 15:22:49
Уже не надо.
Павел
2020-04-08 15:06:18
Как-то кто-то сказал: "Дали дуракам дорогу", хотелось бы добавить: "и болтунам"!
Есть чёткий закон,который запрещает делать из госпиталя ветеранов войн пристанище для больных коноровирусом, полно других вариантов...но...
Штази
2020-04-08 14:54:57
Чтобы не делать рассадник в центре города, тем более что по федеральным санитарным нормам вблизи жилья делать этого нельзя, но очень хочется, то есть вариант. Временно, до окончания короновирусной ситуации, перевести в этот госпиталь всех жильцов Петрозаводского дома-интерната для ветеранов. А короновирусный изолятор разместить в интернате на Комсомольском пр.4а. Там вокруг лес, а интернат по сути дела учреждение больничного типа, дооборудование потребуется минимальное.
кир
2020-04-08 14:41:07
Только он один знает, бывший?
Гость
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