Экс-депутат Заксобрания Карелии испытал неудобства в кабинке для переодевания в Песках (ФОТО)

Бывший парламентарий Роман Силин столкнулся с трудностями при переодевании в будке на берегу Онежского озера.

На своей странице в соцсети Роман Силин рассказал, что недавно посетил пляж в Песках, который городские власти благоустроили, но не смог в полной мере почувствовать комфорт, так как обнаружил недоработки в кабинках для переодевания.

«В Песках на пляже поставили будки для переодевания, но, как у нас всегда, не сделали крючки для одежды… Положите одежду на землю…» — написал Роман Силин.

Напомним, в этом году, несмотря на то что пляж в Песках не является официальным, городские власти решили его все-таки благоустроить и оборудовали лежаками, кабинками для переодевания, даже установили детскую площадку, скамейки, урны…